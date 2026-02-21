Жительница Британии по ошибке стала в 100 тысяч раз богаче Илона Маска

Жительница британского Ноттингема на короткое время «стала» самым богатым человеком в мире — из-за технического сбоя на подарочной карте. Об этом сообщила газета Daily Mirror .

Двадцатидевятилетняя Софи Даунинг получила на Рождество сертификат на 10 фунтов стерлингов в кофейню, однако при оплате матча-латте на кассе выяснилось, что баланс карты превышает 63 квадриллиона фунтов стерлингов — это число с 15 нулями. Такая сумма делает ее примерно в 100 тысяч раз богаче Илона Маска, правда потратить «состояние» можно только на кофе и выпечку.

По словам Даунинг, кассир удивился не меньше: на экране появилась гигантская цифра, которую он никогда раньше не видел. Женщина сначала решила, что это ошибка, но баланс остался тем же и при следующей покупке.

Британка шутит, что могла бы скупить весь ассортимент кофейни, однако пользоваться картой дальше не стала. Она предполагает, что произошел сбой при сканировании штрих-кода или системы учета баланса. Представители сети кофеен пока не связывались с ней по поводу ошибки.

Forbes в начале февраля писал, что бизнесмен Илон Маск установил новый исторический рекорд, став первым человеком в мире, чье состояние превысило отметку в 800 миллиардов долларов.

Резкий рост капитала связан с крупной корпоративной сделкой: аэрокосмическая корпорация SpaceX выкупила другую его компанию — xAI. Эта операция увеличила состояние бизнесмена на 84 миллиарда долларов.