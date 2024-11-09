Маск все знал заранее? В США сделали неожиданное заявление о выборах президента

Ведущий Джо Роган: приложение заранее сообщило Маску результаты выборов

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Бизнесмен Илон Маск разработал приложение, которое позволило ему узнать результаты президентских выборов в США еще до того, как их официально объявили. Об этом сообщил ведущий Джо Роган, которого процитировало издание BroBible.

Ранее Маск заявил в интервью Такеру Карлсону, что готов пойти работать в американское правительство, если избранный президентом Дональд Трамп его пригласит, и повысить эффективность работы властей. По оценкам бизнесмена, кабмин страдает от излишней бюрократии.

В сентябре основатель Tesla и SpaceX признавался, что уже «не может дождаться» момента, когда его позовут в высшие органы власти.

Трамп, победив на президентских выборах, стал вторым человеком после Гровера Кливленда, который вернется в Белый дом на второй срок, проиграв после первого.

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