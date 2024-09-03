Маск с энтузиазмом оценил возможность работать в команде Трампа

Sebastian Gollnow/dpa
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Газета Washington Post сообщила, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае победы может создать комиссию для аудита госпрограмм, в которую планирует включить миллиардера Илона Маска. Сам бизнесмен с энтузиазмом оценил эту новость.

Сославшись на осведомленные источники, авторы материала сообщили, что Трамп в случае победы действительно планирует создать такую комиссию. В ее состав потенциально войдет Маск.

«Я не могу дождаться. В правительстве много пустых трат и ненужного регулирования, от которых стоит избавляться», — подчеркнул предприниматель на своей странице в соцсети X.

Маск активно комментирует в бывшем Twitter самые нашумевшие новости. Он не прошел мимо ситуации с задержанием российского бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Маск признался, что подозрения американского журналиста Такера Карлсона о причастности Соединенных Штатов к аресту предпринимателя его встревожили.

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