Маск возмутился из-за абсурдно высоких американских взносов в НАТО

Бизнесмен Маск раскритиковал высокие взносы США в блок НАТО

Thomas Trutschel/PHOTOTHEK
Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Взносы США в Североатлантический альянс «абсурдно выше», чем европейские. Об этом заявил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск в соцсети Х.

Он подчеркнул, что Европа может сама платить за свою оборону, не прибегая к помощи американских налогоплательщиков. Предприниматель возмутился из-за того, что США вносят в блок сумму, превышающую затраты союзников.

«Почему американские налогоплательщики платят за оборону Европы, когда Европа вполне способна сделать это сама?» — обратился Маск к пользователям соцсети.

Ранее основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон раскритиковал альянс из-за «логики войны». По мнению политика, блок может втянуть государство в конфликт. Меланшон добавил, что выведет Францию из НАТО, если станет премьер-министром.

Выход из альянса также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он высказал мнение, что блок НАТО хочет развязать тотальную войну, поэтому выступает против мирных инициатив России по Украине.

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