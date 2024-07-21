Францию призвали выйти из НАТО

Франции нужно выйти из состава Североатлантического альянса. Об этом испанской газете Pais сказал основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон.

Политик признался, что вывел бы страну из НАТО, если бы стал премьер-министром. По его словам, блок придерживается логики войны.

«Лично я выбираю логику умиротворения и разоружения. Будь я в Елисейском дворце, то организованно и планомерно бы вышел из этого военного командования. Особенно в период нынешних конфликтов, чтобы не позволить стране втянуть себя в эту историю», — отметил он.

Призыв к выходу из блока также поддержал лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, что альянс опроверг мирные инициативы России по украинскому кризису, потому что хочет развязать тотальную войну.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал расширение НАТО причиной украинского кризиса.