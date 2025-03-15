Маск рассказал, когда корабль с роботом Optimus отправится на Марс

Маск: Starship с роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года

Корабль Starship с роботом Optimus отправится на Марс в конце 2026 года. Об этом написал в соцсети X бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

«Если посадка пройдет успешно, то в 2029-м или, что вероятнее, в 2031 году начнутся полеты с людьми», — добавил он.

Ранее компания потеряла связь со Starship во время восьмого тестового запуска корабля. При выходе на орбиту произошел «быстрый демонтаж». Ракетный ускоритель успешно вернулся на стартовую площадку.

Седьмой запуск также окончился неудачей. Через несколько минут после старта корабль перестал выходить на связь и разрушился. Маск объяснил происшествие утечкой кислорода или топлива. Он пообещал, что инженеры учтут ошибки и исправят конструкцию.