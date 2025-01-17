Маск объяснил, почему седьмое испытание Starship провалилось

Утечка кислорода или топлива могла стать причиной крушения многоразового космического корабля Starship на девятой минуте тестового запуска. Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщил об этом в соцсети X .

«По предварительным данным, у нас была утечка кислорода/топлива в полости над противопожарной перегородкой двигателя корабля», — объявил он.

Утечка, по словам предпринимателя, оказалась достаточно большой, чтобы создать давление, превышающее выпускную способность вентиляционного отверстия. Инженеры учтут поломку, введут двойную проверку на утечки, снабдят корабль системой пожаротушения и подумают над увеличением площади вентиляционного отверстия. Маск заявил, что авария не станет поводом для переноса следующего тестового запуска, он пройдет в срок.

Прошедшее в январе испытание стало седьмым. Инженеры SpaceX рассчитывали отработать возвращение ускорителя первой ступени на стартовую площадку, но на девятой минуте полета потеряли связь с кораблем. Компания заявила о потере Starship.