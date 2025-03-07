SpaceX потеряла связь с кораблем Starship во время тестового полета

Американская компания SpaceX заявила о потере связи с космическим кораблем во время восьмого тестового запуска Starship, который состоялся в Техасе. Трансляцию запуска вели на странице компании в соцсети X.

«У нас был успешный запуск, успешное разделение, успешно захвачена ракета-носитель, к сожалению, мы потеряли связь, мы больше не получаем телеметрию с корабля», — сообщил представитель SpaceX.

Ракетный ускоритель Super Heavy успешно вернулся на стартовую площадку. Позже компания сообщила, что во время выведения корабля на орбиту произошел «быстрый демонтаж». Проектировщики пообещали извлечь уроки из сегодняшних испытаний.

Это вторая подряд неудача при запуске Starship. Испытания 17 января также закончились неудачей. Владелец компании Илон Маск отметил, что причиной крушения стала утечка кислорода или топлива.