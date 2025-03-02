Маск раскрыл новый факт о Зеленском

Маск: Зеленский ухудшил отношение к себе в глазах общественности

Из-за перепалки с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете украинский лидер Владимир Зеленский сильно ухудшил отношение к себе со стороны людей. Об этом в соцсети X заявил глава американского Департамента эффективности правительства Илон Маск.

Он прокомментировал пост одного из пользователей о росте числа людей, считающих поддержку Украины со стороны США слишком активной. Их количество возросло с 7% до 41%. Провал переговоров также отразился и на уровне доверия к Зеленскому: он упал с 72% до 48%.

«Зеленский сильно навредил себе в глазах общественности. Просто факт», — написал Маск.

Ранее Зеленский поссорился с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом во время переговоров в Вашингтоне. Участники встречи перешли на повышенный тон во время разговора о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.

Украинский лидер покинул Белый дом раньше, чем планировал. По словам пресс-секретаря американской администрации Каролин Левитт, Трамп посчитал Зеленского не готовым к переговорам и даже съел его ланч.