«Президент остался доволен». Трамп съел ланч Зеленского

Белый дом: Трамп посчитал Зеленского не готовым к переговорам и съел его ланч

Президент США Дональд Трамп решил съесть ланч украинского лидера Владимира Зеленского после провальных переговоров. Об этом в эфире Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент остался доволен ланчем. Он фигурально и буквально съел ланч президента Зеленского», — отметила она.

Левитт добавила, что Трамп съел порцию Зеленского, так как посчитал его не готовым к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине.

«Но это было его решение. Он почувствовал, что президент Зеленский не в том состоянии, чтобы вести переговоры о мире», — рассказала она.

Ранее Зеленский устроил перепалку во время беседы с Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Издание Axios отметило, что переговоры провалились по трем причинам.

Агентство напомнило, что Зеленский перед беседой высмеял сделку по минералам, а также отказался соблюсти правила этикета и надеть на встречу деловой костюм. Еще одной ошибкой украинского лидера стали открытые пререкания с Вэнсом.