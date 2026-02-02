Две компании Илона Маска могут объединиться до конца недели

Принадлежащие Илону Маску компании SpaceX и xAI ведут переговоры об объединении, сделку могут закрыть до конца недели. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Предположительно, причиной для сделки послужила острая необходимость компании-разработчика искусственного интеллекта в докапитализации. В свою очередь, космическая корпорация активно обсуждала возможное сотрудничество еще с одной фирмой, принадлежащей Маску — Tesla.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Маск захотел вернуться в американскую политику. К нему обратились республиканцы во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и попросили помочь сохранить большинство в обеих палатах Конгресса.