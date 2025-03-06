Состояние Маска сократилось почти на 111 миллиардов долларов с декабря

Состояние американского предпринимателя Илона Маска с 17 декабря сократилось на 110,8 миллиарда и составило 353,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил журнал Forbes .

Из-за введения президентом США Дональдом Трампом новых тарифов в отношении Канады и Мексики и повышения пошлин на товары из Китая акции компании Маска Tesla упали на 15%. В итоге бизнесмен за сутки потерял 1,5 миллиарда долларов.

Tesla понесет большие убытки из-за новых тарифов, так как Китай — второй по величине рынок сбыта электромобилей. Также в производстве компания полагается на импорт запчастей из Канады.

Трамп также ввел 25-процентные пошлины на товары из Европейского союза. Это может сломить экспортоориентированные отрасли европейских стран, заявил ранее управляющий директор инвесткомпании «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По его мнению, больше всего пострадают машиностроение, автопром и аграрии.