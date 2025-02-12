Маск призвал к полной реорганизации НАТО

НАТО нуждается в тщательном пересмотре. Об этом написал американский бизнесмен, руководитель Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск в соцсети X .

Так он отреагировал на пост одного из пользователей, назвавшего Североатлантический альянс анахронизмом, поскольку холодная война давно закончилась.

Новый президент США Дональд Трамп не раз угрожал выйти из НАТО. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейская часть альянса прогнется в подобострастном услужливом поклоне под главу Белого дома.

Тем временем датская разведка опубликовала доклад, в котором пришла к выводу, что Россия будет готова к открытой войне со странами блока через пять лет, при этом США останутся в стороне от этого конфликта.