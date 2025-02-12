В Дании назвали сроки возможного начала крупной войны России и Европы

Разведка Дании: Россия через пять лет может быть готова к войне с Европой

Россия через пять лет может быть готова к войне со странами НАТО. К такому выводу пришли специалисты разведки Дании, документ с пояснениями опубликовали на сайте ведомства.

Там сказано, что Россия уже через два года может представлять реальную угрозу для ряда стран НАТО.

«Через пять — может быть готова к крупномасштабной войне на европейском континенте, в которую США не вмешаются», — объяснили в документе.

При этом датские разведчики сочли «маловероятным», что Россия будет вести боевые действия одновременно в Европе и на Украине.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США не могут не считаться с Россией, потому что она — крупнейшая ядерная держава в мире.

По словам публициста, российская сторона указывала на недопустимость появления инфраструктуры НАТО рядом с ее границами, потому что это не отвечает ее национальным интересам.