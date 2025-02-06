Европейская часть коллективного Запада прогнется в подобострастном услужливом поклоне под президента США Дональда Трампа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко рассказала о политике Штатов в отношении Европы.

«Президент России Владимир Владимирович Путин прекрасно, просто пошагово очень доходчивым языком рассказал, как сейчас выстроится <…> европейская часть коллективного Запада, в подобострастном услужливом изгибе уже под Трампа», — ответила Захарова на вопрос, блефует ли американский президент о выходе США из НАТО.

Дипломат подчеркнула, что Европа давно потеряла свой «суверенитет и независимость во всех смыслах». Полгода назад в Европе говорили, что не приемлют идей Трампа, которые, по их мнению, носят экстремистские очертания.

«Они называли это трампизмом, они высмеивали это, поддерживали полностью американскую либеральную повестку. Они внедряли ее у себя, они солидаризировались со всеми этими безумными извращениями, которые навязывали им из-за океана, и сделали это единственной или магистральной темой европейской внешней политики», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что Трамп, если увидит отсутствие внутреннего стержня у суверенных стран с долгой историей создания государственности, использует этот европейский прогиб так, как посчитает нужным.