Маск предстал перед журналистами с фингалом, поставленным его сыном

Американский миллиардер Илон Маск вышел к журналистам на прощальной пресс-конференции в Белом доме с синяком. Он пояснил, что это - результат игр с сыном, его слова привело РИА «Новости» .

«Я просто дурачился с маленьким X. И я сказал: „Давай, ударь меня по лицу“. И он это сделал. Оказывается, такое может быть даже от пятилетнего ребенка, бьющего тебя по лицу», — пояснил бизнесмен.

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) покинет администрацию президента США быстро и без шума, заявили в Белом доме. Маска планировали уволить в ночь на 30 мая по московскому времени. Решение об отставке миллиардера приняли на уровне высшего руководства. В СМИ писали, что предприниматель разочаровался в политике.

Издание The New York Times обвинило Маска в употреблении наркотиков. Бизнесмен принимал кетамин, экстази и псилоцибиновые грибы на закрытых вечеринках.