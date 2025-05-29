Илон Маск уйдет из администрации Трампа без лишних церемоний

Глава департамента эффективности правительства США (DOGE) покинет администрацию президента США Дональда Трампа быстро и без шума. Об этом сообщило агентство Reuters .

Неназванный чиновник Белого дома подтвердил изданию, что Маска уволят сегодня вечером (в ночь на 30 мая по московскому времени).

«Его уход был быстрым и без лишних церемоний», — отметило агентство.

Решение об отставке миллиардера приняли на уровне высшего руководства.

Ранее газета The Washington Post назвала возможные причины ухода Маска из администрации США. Источники издания подтвердили, что предприниматель разочаровался в политике и не смог существенно повлиять на решения Белого дома.

Также миллиардер серьезно воспринял поступающие угрозы ы свой адрес и нападения на объекты его компании Tesla.