Миллиардер-наркофилантроп: Маска уличили в употреблении запрещенных веществ

В прошлом году миллиардер Илон Маск стал одним из ближайших союзников президента США Дональда Трампа, что не помешало ему активно употреблять наркотики, включая кетамин, экстази и псилоцибиновые грибы. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Систематическое употребление кетамина

По данным газеты, Маск принимал кетамин настолько часто, что это привело к проблемам с мочевым пузырем — известному побочному эффекту при хроническом употреблении. Помимо этого, он употреблял экстази и псилоцибиновые грибы на закрытых вечеринках в США и других странах.

«Если переборщить с кетамином, работать невозможно, а у меня много дел», — заявил Маск в интервью в марте 2024 года, утверждая, что принимает вещество раз в две недели по назначению врача.

Однако источники издания утверждают, что на самом деле он употреблял его почти ежедневно, часто сочетая с другими препаратами.

Наркотики и политическая активность

Активная фаза поддержки Трампа совпала с усилением наркопотребления Маска, отметили журналисты. В октябре 2024 года он впервые появился на митинге, где демонстрировал необычно возбужденное поведение. После победы Трампа Маск поселился в Мар-а-Лаго, где участвовал в формировании будущей администрации и разработке планов реорганизации федерального правительства.