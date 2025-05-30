Миллиардер-наркофилантроп: Маска уличили в употреблении запрещенных веществ
NYT: Маск во время кампании Трампа употреблял наркотики
В прошлом году миллиардер Илон Маск стал одним из ближайших союзников президента США Дональда Трампа, что не помешало ему активно употреблять наркотики, включая кетамин, экстази и псилоцибиновые грибы. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Систематическое употребление кетамина
По данным газеты, Маск принимал кетамин настолько часто, что это привело к проблемам с мочевым пузырем — известному побочному эффекту при хроническом употреблении. Помимо этого, он употреблял экстази и псилоцибиновые грибы на закрытых вечеринках в США и других странах.
«Если переборщить с кетамином, работать невозможно, а у меня много дел», — заявил Маск в интервью в марте 2024 года, утверждая, что принимает вещество раз в две недели по назначению врача.
Однако источники издания утверждают, что на самом деле он употреблял его почти ежедневно, часто сочетая с другими препаратами.
Наркотики и политическая активность
Активная фаза поддержки Трампа совпала с усилением наркопотребления Маска, отметили журналисты. В октябре 2024 года он впервые появился на митинге, где демонстрировал необычно возбужденное поведение. После победы Трампа Маск поселился в Мар-а-Лаго, где участвовал в формировании будущей администрации и разработке планов реорганизации федерального правительства.
В этот период предприниматель жаловался знакомым на проблемы со здоровьем, вызванные употреблением кетамина. Тем не менее, он продолжал активную публичную деятельность, включая скандальные выступления и неоднозначные интервью, где его речь иногда казалась бессвязной.
Конфликты из-за детей и личной жизни
Параллельно с политической активностью Маск оказался вовлечен в несколько судебных разбирательств, связанных с его детьми. Музыкант Граймс (Клэр Буше) обвинила его в нарушении устной договоренности о неразглашении частной жизни их общего сына.
Другая женщина, писательница Эшли Сент-Клер, отказалась от предложения 15 миллионов долларов за молчание о своем ребенке, зачатого от Маска. По ее словам, предприниматель признался, что имеет детей «по всему миру» и готов предоставлять свой биоматериал желающим.
Реакция окружения
Некоторые бывшие друзья и коллеги Маска публично выразили обеспокоенность его поведением. Нейрофизиолог Филип Лоу, ранее близкий к предпринимателю, заявил, что тот «перешел все границы допустимого», когда продемонстрировал нацистское приветствие после победы Трампа.
Особое беспокойство у окружения вызывала непредсказуемость Маска — от резких перепадов настроения до навязчивого желания заводить больше детей. Он публично призывал увеличивать рождаемость, утверждая, что это спасет цивилизацию, при этом одновременно скрывая факты о собственных детях.
Ранее стало известно, что Маск покинет пост главы департамента эффективности правительства США (DOGE) и администрацию Трампа быстро и без шума. Некоторые источники заявили, что предприниматель разочаровался в политике и не смог существенно повлиять на решения Белого дома.