Маск предсказал жителям США массовый голод

Американский предприниматель Илон Маск предсказал США массовый голод, если кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сможет выполнить предвыборный обещания по ограничению цен на продукты. Об этом он заявил в соцсети X .

Основатель SpaceX репостнул на своей странице пост финансового эксперта, оценившего возможные последствия экономической программы Харрис.

По его мнению, ограничение цен на продукты приведет к массовому голоду, так как продовольственная индустрия США обрушится из-за нерентабельности. США перестанут существовать как государство.

«Точный вывод», — прокомментировал публикацию Маск.

Харрис представила свою экономическую программу 16 августа. В ней говорится в том числе о введении федерального запрета на взвинчивании цен на продукты на фоне высокой инфляции. Если компании его нарушат, то их оштрафуют.

До этого Маск предрек конец долларовой гегемонии, если США не разберутся с государственным долгом. По его словам, пока все идет к тому, что доллар ничего не будет стоить.

Ранее бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что колоссальный госдолг и чрезмерные правительственные расходы приведут США к финансовой катастрофе в следующем году.