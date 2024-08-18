Маск предсказал жителям США массовый голод
Маск: план Харрис по борьбе с ростом цен вызовет массовый голод в США
Американский предприниматель Илон Маск предсказал США массовый голод, если кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис сможет выполнить предвыборный обещания по ограничению цен на продукты. Об этом он заявил в соцсети X.
Основатель SpaceX репостнул на своей странице пост финансового эксперта, оценившего возможные последствия экономической программы Харрис.
По его мнению, ограничение цен на продукты приведет к массовому голоду, так как продовольственная индустрия США обрушится из-за нерентабельности. США перестанут существовать как государство.
«Точный вывод», — прокомментировал публикацию Маск.
Харрис представила свою экономическую программу 16 августа. В ней говорится в том числе о введении федерального запрета на взвинчивании цен на продукты на фоне высокой инфляции. Если компании его нарушат, то их оштрафуют.
До этого Маск предрек конец долларовой гегемонии, если США не разберутся с государственным долгом. По его словам, пока все идет к тому, что доллар ничего не будет стоить.
Ранее бывший глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что колоссальный госдолг и чрезмерные правительственные расходы приведут США к финансовой катастрофе в следующем году.