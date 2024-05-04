Маск предрек конец доллару | 360°

Мир 04 мая 2024, 12:45 Маск предрек конец доллару Маск: доллар обесценится, если США не решат проблему госдолга Freepik

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Если США не разберутся с госдолгом, то доллару придет конец. Такое заявление сделал американский бизнесмен Илон Маск в соцсети Х.

«Нам нужно что-то делать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — заявил предприниматель.

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По мнению Маска, нужно хотя бы замедлить рост госдолга.

Соединенные Штаты попали впросак, накопив колоссального размера госдолг. Ради спасения собственной экономики Америка разжигает военные конфликты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Причем США вредят сами себе бессмысленными и глупыми вторжениями, отмечал экс-советник советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Страна оказалась в безвыходном положении. Кроме того, рост госдолга США может стать триггером дестабилизации финансовых рынков.