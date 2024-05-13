Соединенным Штатам предрекли финансовую катастрофу к 2025 году | 360°

Мир 13 мая 2024, 22:42 Соединенным Штатам предрекли финансовую катастрофу к 2025 году Экс-глава Всемирного банка Малпасс: США ждет финансовая катастрофа к 2025 году Washington Bernd von Jutrczenka/dpa / Global Look Press

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Огромный госдолг и чрезмерные расходы правительства могут закончиться для США финансовой катастрофой к 2025 году. Такой прогноз на своей странице в LinkedIn дал экс-глава Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Все признаки указывают на финансовую катастрофу в 2025 году, когда будет введен лимит госдолга, увеличатся расходы и подскочат налоговые ставки», — заявил американский финансист.

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По прогнозам МВФ, государственный долг Штатов в текущем году превысит отметку в 123% ВВП страны и может дойти до 134% в 2029 году.

О критическом состоянии экономики в марте предупреждал американский бизнесмен Илон Маск. Он заявил, что федерального бюджета США может хватить только на то, чтобы выплачивать проценты по долгам.