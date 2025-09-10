Маск пообещал миллион долларов на муралы в память об убитой украинской беженке

Американский бизнесмен Илон Маск пообещал внести миллион долларов на муралы в память об убитой в США 23-летней украинской беженке Ирине Заруцкой. Об этом он написал в соцсети X .

Убийство произошло 6 сентября в Северной Каролине. Незнакомый мужчина подошел к Заруцкой сзади и несколько раз ударил ножом. Девушка погибла на месте.

Подозреваемого задержали и предъявили обвинение, им оказался чернокожий Декарлос Браун, ранее судимый за насильственные преступления. Прокуратура требует для него максимально строгого наказания.

Президент США Дональд Трамп написал, что ответственность за убийство несут также демократы с проводимой ими политикой.