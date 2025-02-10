Маск оценил требования Байдена о соответствии инклюзивности образовательных грантов

Администрация бывшего президента США Джо Байдена выделяла образовательные и исследовательские гранты при условии обязательного соответствия требованиям политики разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности (DEIA). Об этом в социальной сети Х заявил глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США и предприниматель Илон Маск.

«Особенно ужасно, так это то, что каждый образовательный и исследовательский грант, который был объявлен за последние четыре года, требовал соблюдение политики DEIA в том или ином виде. <…> Правительство насильственно включало DEIA во все. Многие этого не понимают», — ответил миллиардер пользователю, опубликовавшему статью телеканала Fox News о выделении администрацией Байдена 229 грантов общей суммой не менее одного миллиарда долларов школам и учреждениям.

Ранее американских чиновников обязали придерживаться заданного Дональдом Трампом курса по отмене программ инклюзивности и равенства. Федеральным служащим предписали докладывать о коллегах, которые работали на должностях, связанных с политикой DEIA.