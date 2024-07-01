Маск отреагировал на беспорядки во Франции одним-единственным знаком

Маск прокомментировал новость о беспорядках во Франции восклицательным знаком

Фото: Unsplash

Во Франции после победы правых сил в первом туре парламентских выборов начались беспорядки. Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал на новость о поджогах и разрушениях в соцсети X восклицательным знаком.

Он прокомментировал пост совладельца консервативного новостного сайта Trending Politics Коллина Рагга о хаосе на французских улицах. Медиаменеджер рассказал, как после победы правого «Национального объединения» Марин Ле Пен сторонники левых устроили погромы. Он сопроводил свой пост видео, на котором люди разбили витрины кафе и подожгли мотоцикл.

«!» — ответил Маск.

Выборы прошли 30 июня, «Национальное объединение» набрало более трети голосов. Акции протеста с поджогами и агрессией в адрес полиции устроили в Париже и Лионе. Правоохранители применили слезоточивый газ.

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