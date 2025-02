Маск отказал Politico, AP и NYT в госфинансировании

Он прокомментировал сообщение журналиста Кайла Беккера, который пожаловался на предвзятость некоторых газет. Маск подчеркнул, что решение о прекращении финансирования Politico будет касаться и других изданий, связанных с USAID, в том числе Associated Press и The New York Times.

«Это ненадолго. Очевидно, что это — огромная трата денег налогоплательщиков!» — написал он.

О прекращении финансирования Politico во время брифинга рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. По ее словам, государство направляло газете более восьми миллионов долларов.

«Я могу подтвердить, что [финансирование в размере] более миллионов долларов, которые пошли на субсидирование подписки на Politico за счет американских налогоплательщиков, больше не будет осуществляться», — отметила пресс-секретарь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию граждан США на деятельность USAID. Американцы пришли в шок, когда узнали, на что уходят их деньги, объяснила она.