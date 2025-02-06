«Стало шоком для американцев». Захарова поведала, как USAID как выгоняли из России

Деятельность Агентства США по международному развитию (USAID) стала шоком для американцев, когда они узнали, что деньги тратят не на продвижения интересов страны, а на извращения. Такое мнение высказала в беседе с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко официальный представитель МИД России Мария Захарова.

USAID в России закрыли 13 лет назад, рассказала дипломат.

«В 2012 году Россия распрощалась с этой структурой. Очень дипломатично, и если сейчас прочитать тексты комментариев и заявлений, <…> они были сделаны не в конфронтационном плане, попрощались по-хорошему», — отметила Захарова.

Дипломат заявила, что деятельность USAID в России была «точно плохой», поэтому США в деликатной формулировке объяснили, что Россию не устраивает вмешательство во внутренние дела страны. Для самих американцев «стало шоком», что Агентство не столько реализует интересы страны, сколько продвигает курс одной политической группировки.

«Но и это не самое страшное. <…> Они использовали USAID и все возможности, и колоссальные бюджеты <…> для того, чтобы навязывать миру не столько американскую политику гегемонизма, империализма, не столько экономические интересы США, а извращения. И это стало не то чтобы неприятным сюрпризом, это ввело в ступор американскую общественность, которая постепенно об этом узнавала», — заявила Захарова.

Первая информация была отрывочной, но у людей возникали вопросы, почему американские деньги миллионами шли на проведение операций по смене пола в других странах, или для насаждения экстремистской ЛГБТ*-повестки, подчеркнула дипломат.

Также Захарова отметила, что предыдущая администрация США была «мастером деструктива» и не пыталась «прятать некрасивые ноги».

* Движение ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.