Трамп запретил Вэнсу критиковать Маска

Американский лидер Дональд Трамп порекомендовал вице-президенту Джей Ди Вэнсу воздержаться от критики бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщила The Washington Post.

«Трамп не хотел бы, чтобы резкий ответ Вэнса обострил ситуацию — стратегия, которая оставляла бы шанс на „восстановление мостов“», — отметили в публикации.

По информации источников газеты, президент призвал Вэнса проявлять дипломатичность, в том числе при публикациях в соцсетях.

Ранее стало известно, что отец Маска призвал сына признать поражение в конфликте с Трампом. Он сравнил конфликт между миллиардером и главой государства с битвой двух горилл, которые сражаются за лидерство.