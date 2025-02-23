Маск опроверг слухи об отключении Украины от Starlink

Американский миллиардер Илон Маск опроверг сообщения о возможном отключении Украины от системы спутникового интернета Starlink. Об этом он написал в соцсети X .

Накануне издание Reuters опубликовала статью о том, что Соединенные Штаты могут отключит спутниковую связь Starlink на Украине, если президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых.

«Это ложь. Reuters врут. В качестве традиционно лживых СМИ они уступают лишь AP (Associated Propaganda)», — прокомментировал заявления журналистов Маск, намеренно с издевкой исказив название издания Associated Press.

Несмотря на это, американский миллиардер также заявил, что бывший актер и президент Украины Владимир Зеленский прекратил исполнять роль президента Украины.