Украину предупредили о риске отключения Starlink за срыв сделки с США
Reuters: США отключат Starlink на Украине при срыве сделки по ископаемым
Соединенные Штаты отключат спутниковую связь Starlink на Украине, если президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Этот вопрос поднимали на встрече специального представителя США по Украине Кита Келлога с Зеленским.
«Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink», — написали авторы материала.
Отключение Starlink станет сильнейшим ударом для Украины, считают журналисты.
Источники газеты The Wall Street Journal заявили, что США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых 22 февраля. Однако документ еще не привели в окончательную форму.