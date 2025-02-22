Украину предупредили о риске отключения Starlink за срыв сделки с США

Reuters: США отключат Starlink на Украине при срыве сделки по ископаемым

Соединенные Штаты отключат спутниковую связь Starlink на Украине, если президент Владимир Зеленский откажется подписывать соглашение о полезных ископаемых, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Этот вопрос поднимали на встрече специального представителя США по Украине Кита Келлога с Зеленским.

«Американские переговорщики, добивающиеся от Киева доступа к критически важным для Украины полезным ископаемым, подняли вопрос о возможности прекращения доступа страны к жизненно важной спутниковой интернет-системе Starlink», — написали авторы материала.

Отключение Starlink станет сильнейшим ударом для Украины, считают журналисты.

Источники газеты The Wall Street Journal заявили, что США и Украина могут подписать соглашение об ископаемых 22 февраля. Однако документ еще не привели в окончательную форму.