Маск одним словом ответил на просьбу главы Минобороны Украины

На просьбу министра обороны Украины Михаила Федорова о проблеме использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink предприниматель Илон Маск ответил одним словом. Его миллиардер опубликовал в соцсети X .

Федоров сообщил, что Киев взаимодействует со SpaceX по вопросу ограничения использования системы Starlink российской стороной и уже предложил конкретные пути решения проблемы. По его словам, Минобороны Украины связалось с компанией и получило оперативный отклик.

«Я благодарен президенту SpaceX и лично [Илону Маску] за их оперативный отклик и немедленное начало работы над решением проблемы. <…> Западные технологии должны и дальше поддерживать демократический мир», — написал Федоров.

«Пожалуйста», — коротко ответил Маск.

Украинский министр также отметил, что в начале конфликта решение Маска срочно активировать Starlink и направить на Украину первую партию терминалов имело решающее значение для устойчивости страны и поддержания связи.

Ранее американский миллиардер резко ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому после его высказываний о спутниковой системе Starlink.