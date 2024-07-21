Маск объяснил страх демократов перед Трампом

Маск: демократы в США боятся Трампа, потому что он не марионетка

Демократическая партия опасается бывшего президента США Дональда Трампа, потому что он не марионетка. Такое заявление американский предприниматель Илон Маск сделал на своей странице соцсети X.

«Настоящие власти отказываются от старой марионетки в пользу той, у которой больше шансов обмануть общественность», — написал он.

Ранее появилась информация, что Маск планирует ежемесячно выделять 45 миллионов долларов в поддержку предвыборной кампании Трампа. Основатель SpaceX назвал эти сообщения фейковыми, но одно крупное пожертвование он все же сделал.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал выход Байдена из предвыборной кампании. Он назвал его худшим президентом в истории Соединенных Штатов, отметив, что Камилу Харрис будет легче победить.