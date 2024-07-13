Илон Маск пожертвовал значительную сумму на предвыборную кампанию Трампа

Американский миллиардер Илон Маск совершил крупное пожертвование в пользу предвыборной кампании бывшего лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

До этого Маск намекнул, что собирается голосовать за Трампа на предстоящих выборах в стране. По данным журналистов, он советовался с бизнесменами-единомышленниками о том, как правильно «противостоять второму сроку президента-демократа Джо Байдена».

«Маск сделал пожертвование в <…> комитет политических действий, работающий над избранием Дональда Трампа в Белый дом», — написали в агентстве.

Точную сумму платежа не раскрыли, но по информации СМИ, она «значительна».

Ранее Маск поддержал мнение пользователей Сети о том, что пресс-конференция Джо Байдена обернулась провалом. Выступление главы государства прошло на фоне растущих опасений о состоянии его здоровья. В начале своей речи политик в очередной раз оговорился и назвал вице-президента Камалу Харрис «вице-президентом Трампом».