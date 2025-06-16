Маск предрек банкротство США из-за госдолга

Соединенные Штаты могут столкнуться с банкротством из-за нынешней финансовой политики, связанной в том числе с госдолгом. Об этом написал предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал пост одного из пользователей платформы. Он напомнил, что сейчас 25% налоговых поступлений США идут на выплату процентов по госдолгу, который равен 37 триллионам долларов. При этом доходы бюджета составляют пять триллионов долларов. К публикации прикрепили график, согласно которому госдолг США стремительно растет.

«Если так будет продолжаться, Америка фактически станет банкротом, и все налоговые поступления пойдут на выплату процентов по государственному долгу, а на что-то другое не останется ничего», — заявил Маск.

Основатель Tesla ранее жестко раскритиковал проект госбюджета США, предложенный президентом страны Дональдом Трампом. Маск назвал билль «отвратительной мерзостью».