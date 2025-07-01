«Так хочется обострить». Трамп и Маск затеяли новую публичную ссору

Трамп призвал выслать Маска в ЮАР, а тот назвал США де-факто банкротом

Президент США Дональд Трамп и бывший руководитель Департамента государственной эффективности Илон Маск вновь устроили публичную ссору. Ядовитые комментарии в адрес главы Белого дома бизнесмен оставил в соцсети X .

Ранее аккаунт, связанный с департаментом, опубликовал фрагмент пресс-конференции Трампа, который показывали по телеканалу Fox News. Глава государства заявил, что ведомство должно проверить самого Маска, и не исключил, что бизнесмена вышлют на его историческую родину — в ЮАР.

«Так хочется обострить. Так хочется… Но пока воздержусь», — написал Маск в комментариях.

Ранее миллиардер написал, что вся его и подчиненных работа пошла насмарку из-за нового законопроекта о расходах и налогах, который продвигает президент США.

«В чем смысл, что департамент сэкономил 160 миллиардов долларов, если законопроект повышает потолок госдолга на пять триллионов? Это выставляет всю работу на посмешище», — заявил Маск.

Он добавил, что США фактически превратились в банкрота.

Ранее Трамп заявил, что без государственной поддержки бизнеса Маска США сэкономили бы много денег и без нее бизнесмен «свернул бы лавочку» и уехал обратно в Африку.