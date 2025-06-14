Маск не вернулся к переговорам о российских ракетах из-за их стоимости

Американский бизнесмен Илон Маск отказался от переговоров по российским ракетам после того, как узнал их стоимость. Об этом РИА «Новости» сообщил один участников диалога.

В начале нулевых годов предприниматель встречался с представителями компании «Космотрас», но покинул офис после того, как ему назвали цену пусковой услуги.

«Российская сторона назвала цену, актуальную на то время для такой услуги и после непродолжительных обсуждений Маск с коллегами покинул офис „Космотраса“ и больше не возвращался», — отметил собеседник агентства.

Отец Маска Эрррол ранее рассказал о попытках сына купить ракету в России, где якобы не поверили в серьезность его намерений и отказали в сделке. После этого, по словам Эррола, Маск приступил к созданию собственной ракеты.