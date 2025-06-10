Россия не продала ракету Илону Маску. Отец миллиардера объяснил, как это изменило его судьбу

Отец Илона Маска, Эррол Маск, рассказал, что на заре своей карьеры его сын предпринимал попытку приобрести ракету в России. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Эррол Маск сообщил, что визит его сына в Россию в те годы был связан с поиском ракетной техники, поскольку страна славится своей космической отраслью. Однако, как отметил Маск-старший, представители российской стороны не поверили в серьезность намерений Илона и не пошли ему навстречу.

По словам Эррола, россияне не восприняли намерения молодого бизнесмена всерьез и отказались заключать сделку, решив, что речь идет о розыгрыше.

Именно после этой неудачной попытки приобрести технику в России Илон Маск, по словам его отца, приступил к созданию собственной ракеты. С этого, предположительно, началась история компании SpaceX.

Отец владельца Tesla и SpaceX Илона Маска прилетел в Москву в начале июня. Он примет участие в «Форуме будущего 2050», организованном институтом «Царьград». Бизнесмен уже высоко оценил российскую столицу, назвав ее Третьим Римом.