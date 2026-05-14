Маск назвал переговоры делегаций США и Китая замечательными

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск высоко оценил встречу китайской и американской делегаций в Пекине. Об этом в соцсети X сообщила корреспондент New York Post в Белом доме Эмили Гудин.

«Илон Маск сказал, что все идет „замечательно“ и происходит „много хорошего“», — отметила она.

Президент и главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хаунг рассказал, что «встречи прошли хорошо», а Си Цзиньпин и Дональд Трамп «невероятны».

Гудин добавила, что глава Apple Тим Кук в ответ на вопрос о переговорах показал знак мира и поднял вверх большой палец.

Президент США Дональд Трамп впервые за девять лет посетил Китай и встретился с председателем республики Си Цзиньпином. Вместе с главой государства в Пекин прилетели крупнейшие бизнесмены мира.

По словам Трампа, он уговорил поехать на переговоры 30 ведущих представителей бизнеса в мире, чтобы укрепить научный, индустриальный и оборонный потенциал. Перед визитом американский президент назвал китайского коллегу великим лидером.