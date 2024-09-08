Маск назвал безумными тюремные сроки за неверное обозначение гендера

Маск: сажать в тюрьму за неверное гендерное обозначение является безумием

Фото: Freepik

Американский миллиардер Илон Маск назвал безумием введение уголовно наказания за «неверное» гендерное обозначение человека. Об этом он написал в соцсети X.

Так предприниматель отреагировал на публикацию о новом законе в Шотландии, который подразумевает до семи лет лишения свободы за подобное нарушение.

«Это безумно», — заявил миллиардер.

До этого Маск спрогнозировал неизбежный демократический кризис в ЕС. Он отметил, что на территории Евросоюза показатели рождаемости так и не вышли из пике.

Ранее Илон Маск назвал интересным высказывание Владимира Путина о поддержке кандидата в президенты США Камалы Харрис. Российский лидер обратил внимание на смех политика.

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