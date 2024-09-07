Маск назвал интересными высказывание Путина о поддержке Харрис

Американский миллиардер Илон Маск прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о поддержке кандидата от демократов на предстоящих выборах в США Камалы Харрис. Свое мнение предприниматель выразил в соцсети Х .

«Интересно», — написал Маск под постом пользователя о словах российского лидера.

Путин на ВЭФ заявил, что Россия поддержит Харрис после того, как президент США Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов. Глава государства отметил, что у Харрис очень заразительный смех, что означает, что у нее все хорошо.

США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы, на что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что это чушь.