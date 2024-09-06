Маск предупредил о неизбежном кризисе в ЕС

На территории Евросоюза показатели рождаемости так и не вышли из пике. И ЕС обязательно столкнется с демографическим кризисом, предупредил в соцсети X американский предприниматель Илон Маск.

«Обрушение численности населения неизбежно», — подчеркнул он.

Таким образом Маск, уточнил RT, прокомментировал пост о рекордно низком уровне рождаемости в странах Евросоюза, начиная с 1960 года.

В своей публикации инвестор Марио Ноуфол отмечал, что число рожденных в ЕС детей впервые с указанной даты оказалось меньше четырех миллионов. Сославшись на данные Euronews, он отметил, что в 2022 году на свет появились всего 3,88 миллиона человек.

Самые низкие показатели рождаемости на европейской территории зафиксировали на Мальте, в Испании, Италии, Греции и на Кипре.

Маск также критиковал вице-президента США Камалу Харрис за идеологию, которую счел нацеленной на уничтожение людей ради заботы об окружающей среде.