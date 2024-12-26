Маск нанес удар по Евросоюзу поддержкой «Альтернативы для Германии»

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал партию «Альтернатива для Германии», чем вызвал крупный скандал в европейских странах. Об этом сообщила газета «Взгляд» .

Американский миллиардер опубликовал в соцсети X заявление о том, что Германию сможет спасти только АдГ. Это высказывание заметили в Европе. Местная пресса отметила, что в Брюсселе хотят «отомстить» Маску, так как он пытается вмешаться в выборы в одной из важнейших стран ЕС.

По данным газеты, партию АдГ в некоторых медиа считают «ультраправой». По результатам опросов, за эту фракцию выразили готовность проголосовать 19-21% немецких респондентов.

Маск 26 декабря признался, что США сильно нуждаются в талантливых инженерах. Из-за дефицита квалифицированных кадров страдает технологическое развитие страны, подчеркнул он. Ранее предприниматель призвал перестать направлять деньги онлайн-энциклопедии «Википедия», так как проект много инвестирует в поддержку политики равенства и инклюзивности.