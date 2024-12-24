Маск призвал прекратить оказывать материальную поддержку «Википедии»

Американский миллиардер Илон Маск призвал прекратить материальную поддержку онлайн-энциклопедии «Википедия», пока та «не восстановит баланс в редакторских полномочиях». Об этом он написал в соцсети X .

«Хватит делать пожертвования для Wokepedia (Маск специально исковеркал название, чтобы подчеркнуть приверженность либеральным взглядам — прим. ред.), пока они не восстановят баланс полномочий редактирования», — заявил он.

Так миллиардер прокомментировал данные о том, что энциклопедия с 2023 по 2024 годы потратила более 50 миллионов долларов на продвижение политики равенства и инклюзивности. Эта сумма заняла 29,2% от всего бюджета «Википедии».

В октябре прошлого года Маск предложил «Википедии» поменять название на «Дикипедию». Предприниматель пообещал заплатить сервису миллиард долларов в случае согласия.

Предложенное наименование неприличное, потому что слово dick на английском языке обозначает вульгарное название мужского полового органа.