Маск заявил о катастрофической нехватке талантливых инженеров в США

Американский предприниматель Илон Маск не на шутку беспокоится по поводу нехватки квалифицированных инженеров в США. Он считает, что дефицит кадров негативно скажется на технологическом развитии страны.

«В Америке катастрофически не хватает чрезвычайно талантливых и мотивированных инженеров», — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х.

В сентябре аналитики компании Lightcast сделали прогноз, что в ближайшие десять лет в США может возникнуть дефицит товаров и рабочей силы, а также рост цен.

В исследовании было отмечено, что к 2032 году в Соединенных Штатах не будет хватать около шести миллионов работников. Это связано с демографическими изменениями и изменениями на рынке труда.

По данным аналитиков, в 2027 году число американцев, достигших 65 лет, превысит число тех, кто достигнет 16 лет. Это может привести к нехватке рабочей силы для замены тех, кто ушел на пенсию.

Ранее Маск призвал прекратить финансовую поддержку «Википедии», пока не будет восстановлен баланс между редакторами. С 2023 по 2024 год она инвестировала более 50 миллионов долларов в поддержку политики равенства и инклюзивности.