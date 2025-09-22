Трампа и Маска заметили за беседой на поминальной службе по Кирку

Президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска заметили на стадионе State Farm в Аризоне, где проходила церемония прощания с убитым политиком и общественным деятелем Чарли Кирком. Видеозапись опубликовали американские СМИ.

На кадрах видно, что Трамп и Маск сидят рядом и «секретничают» — переговариваются, близко склонившись друг к другу. Президент наклонился к миллиардеру, что-то сказав ему. После этого Маск «победно» улыбнулся и распрямился.

В итоге Трамп и Маск пожали друг другу руки. Американский лидер в своем стиле обхватил кисть своего визави двумя руками. Предприниматель после этого ушел.

Президент США, вице-президент Джей Ди Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонс и ряд федеральных министров планировали выступить с речами на похоронах Чарли Кирка.