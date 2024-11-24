Маск намекнул на избежание третьей мировой войны после покушения на Трампа

Илон Маск связал покушение на Трампа в Батлере с риском третьей мировой войны

Неудачное покушение на избранного президента США Дональда Трампа в городе Батлер, штат Пенсильвания, позволило миру избежать третьей мировой войны. Такой намек своим подписчикам в социальной сети X дал владелец площадки Илон Маск.

Он опубликовал двойную картинку с человеческим мозгом и летящей пулей. На первой, с подписью «Третья мировая война», пуля рассекает мозг. На второй, подписанной фразой «Колонизация Марса», она проходит через ухо.

Один из подписчиков предпринимателя создал собственную версию коллажа. Первую часть иллюстрации он оставил без изменений, а во второй, где пуля рассекает ухо, подписал «100 тысяч долларов за биткоин».

Намек Маска считали большинство подписчиков. Также они допустили, что вошедший в круг избранного президента предприниматель уговорил его профинансировать программу по колонизации Марса, которую владелец Space X вынашивает очень давно.

Стрельбу по Дональду Трампу на предвыборном митинге в Пенсильвании открыл 20-летний Мэттью Крукс. Он успел выпустить несколько пуль, прежде чем его ликвидировали снайперы. Одна из пуль пробила Трампу ухо. Кадры с держащимся за окровавленный орган политиком облетели весь мир.