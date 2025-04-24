Маск и Бессент накричали друг на друга в Белом доме

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск и министр финансов Скотт Бессент не сдержали эмоций и накричали друг на друга в Белом доме. Подробностями скандала поделился портал Axios.

«На прошлой неделе Маск и Бессент вступили в ожесточенную перепалку в пределах слышимости президента Трампа во время спора о Налоговой службе США», — написали авторы статьи.

По данным издания, конфликт был таким громким, что одному из помощников пришлось вмешаться, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Напряжение между двумя соратниками Трампа возникло давно из-за разных взглядов к государственному правлению. Также на это повлияло то, что Маск изначально продвигал кандидатуру Говарда Латника на позицию министра финансов.

Ранее Маск поругался с госсекретарем Марко Рубио из-за вопроса сокращения штата. Глава DOGE обвинил оппонента в том, что тот не уволил никого из своих подчиненных.