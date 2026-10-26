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    Машина сбила известного британского тенора Натана Вейла

    Need To Know: британский тенор Натан Вейл попал под машину и сломал руки и ноги

    Фото: РИА «Новости»

    В Британии известный тенор Натан Вейл попал под машину. Об этом сообщило издание Need To Know.

    Солист Английской национальной оперы 18 октября ехал на выступление в церковь Темпл на велосипеде. На дороге в него врезался автомобиль, превысивший скорость.

    В итоге тенор получил серьезные ранения, его госпитализировали на вертолете. Врачи диагностировали переломы обоих ног и рук, ключиц и ребер. Вейл в реанимации.

    Друзья организовали сбор пожертвований для близких артиста, поскольку в скором времени он не сумеет выйти на сцену. Столичная полиция Лондона до сих пор не сообщила о задержании виновника случившегося.

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