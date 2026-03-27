Горькие слезы в «Синий платочек». Почему Клавдия Шульженко умерла в бедности и забвении

Знаменитости

СССР

Семья

Концерты

Песни

ВОВ

Фильмы

Брак

Шоу-бизнес

Артисты

«Синий платочек» залечил душевные раны миллионов солдат и самой Клавдии Шульженко. Певица до последнего ассоциировалась у публики с военными песнями и романсами о любви. За пределами сцены в жизни артистки бурлили страсти. Звезда встретила старость в бедности, несмотря на любовь к роскоши и армию поклонников.

Биография Клавдии Шульженко Родилась будущая звезда эстрады 11 марта 1906 года в Харькове в семье бухгалтера Главного управления железной дороги с хорошим баритоном. В юности она по примеру отца увлеклась народными песнями, нотной грамоте и вокалу ее обучил профессор консерватории.

Фото: Главархив Москвы / Telegram

В 17 лет Шульженко надела мамино платье и заявилась в Харьковский театр драмы. Песня «Распрягайте, хлопцы, коней» в ее исполнении, по другим данным «Шелковый шнурок», так понравилась худруку Николаю Синельникову, что он принял ее на работу. Артистка дебютировала с романсом «Звезды на небе» и подружилась с композитором Исааком Дунаевским. Шульженко много выступала в рабочих клубах и на эстрадных площадках. Она равнялась на «курского соловья» Надежду Плевицкую, которая так нравилась последнему российскому императору Николаю II, Синельников же разглядел в ней талант к коротким песням-спектаклям.

Интересно Хитами Шульженко в ранний период стали «Красный мак», «Красная армия», «Гренада», «Шахта № 3» и «Кирпичный завод». Последние две считаются первыми образцами современной бытовой песни, одна из них даже попала в «Золотого теленка» Ильфа и Петрова как образец «пошлого» шлягера.

В 1928 году она вышла на новый уровень — настолько успешно выступила на сцене Мариинского театра в Ленинграде на концерте ко Дню печати, что получила приглашение в Ленгосэстраду и Ленинградский мюзик-холл. Харьков остался в прошлом, начался ленинградский период творчества Шульженко. Она снялась в фильмах «Кто твой друг?» и «На отдыхе», выпустила граммофонные записи с танго «Утомленные солнцем» и фокстротом «Дружба», исполнила шлягеры «Андрюша», «Дядя Ваня» и «Руки», выступила на Всесоюзном конкурсе артистов эстрады с песней «Записка».

Фото: Главархив Москвы / Telegram

С первым мужем артистом разговорного жанра Владимиром Коралли с 1937 года выступала в Ленинградском джаз-оркестре. Он просуществовал до сентября 1945 года. Кто пел «Синий платочек» В годы Великой Отечественной войны легкие песенки Шульженко стали неуместными. Цензоры обвиняли артистку в деморализации общества, называли ее романсы затхлыми и мещанскими. Ситуацию спас «Синий платочек». Эта песня прозвучала осенью 2942 года в фильме «Концерт фронту» и сразу стала хитом.

Интересно В Главархиве Москвы сохранились письма поклонников в адрес Шульженко. Они рассказывали, как перед боем пели «Синий платочек» и «Давай закурим».

В тяжелые военные годы Шульженко в составе культурно-просветительской бригады Ленинградского фронтового джаз-ансамбля дала более 500 концертов на одном только Ленинградском фронте. Военные просили ее выступать не в солдатской форме, а как раньше — в красивых платьях, расшитых блестками. После ВОВ Шульженко снялась в фильме «Веселые звезды», издала мемуары «Когда вы спросите меня…» и выпустила песню «Друзья-однополчане», которая тоже стала хитом. Наряды Шульженко отшивала лучшая портниха Москвы Шульженко имела строптивый характер. Автор книги «Застой. Перестройка. Кино» Алла Гербер вспоминала, как пришла в заранее назначенное время на интервью, а певица чуть не выставила ее за порог.

Фото: Главархив Москвы / Telegram

«Это было днем, часа в два или три. Но казалось, что утро для нее только началось. Она была в халате. На голове какой-то тюрбан. Очень раздраженная, неприветливая», — рассказала писательница. Однажды Шульженко отказала сыну Иосифа Сталина. В новогоднюю ночь Василий Сталин потребовал, чтобы певица выступила перед ним, и ей позвонили.

Передайте товарищу Сталину, что я планирую выступления заранее. А сегодня у меня по Конституции выходной день! Клавдия Шульженко Народная артистка СССР

Певица любила роскошь, выбирала дорогой парфюм и первой среди советских женщин рискнула носить брюки. Ходила байка о том, что в советские годы модные западные журналы выписывали только дипломаты, партийная верхушка и Шульженко — лучшая московская портниха Елена Ефимова шила по ним наряды артистки. Личная жизнь Шульженко Официально певица вышла замуж один раз, за Коралли, до него жила с поэтом Ильей Григорьевым. Мрачный мужчина в клетчатом пиджаке несколько раз подкараулил ее у театра в Харькове, съязвил по поводу репертуара и подарил желтые розы, которые тут же полетели в урну. «Клаве он проповедовал идеи Александры Коллонтай: любви нет, есть только физическое влечение. Однако у Клавы маменька была строгой, ей Коллонтай была не указ, свободной любви она не допустила, да и свадьбу заставила отложить на год», — вспоминал режиссер Михаил Куницын.

Фото: Памятник Клавдии Шульженко и Исааку Дунаевскому в Харькове. Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Полгода девушка прожила с Григорьевым. Он постоянно подтрунивал над ней, критиковал певческие навыки и манеры. Однажды жених уехал строить Магнитку, а скучающая невеста в поезде к месту гастролей познакомилась с Коралли. Артист оказался страшным ревнивцем. Ситуацию усугубляло то, что карьера мужа не поспевала за известностью жены. Устав от ссор дома, Шульженко закрутила служебный роман с автором песни «Андрюша» Ильей Жаком.

Несколько раз на банкетах устраивал Клаве публичные сцены с битьем посуды. Так родилась эпиграмма: «Шульженко боги покарали, у всех мужья, у ней — Ко­ралли». Что интересно, сам он любил закрутить с молоденькими девицами, воспринимавшими его как влиятельного продюсера. Михаил Куницын Режиссер

Чтобы удержать жену, Коралли инсценировал самоубийство, пригрозил забрать сына и соврал Жаку, что за ним следили спецслужбы. Все это дало временный эффект, в 1956 году после 25 лет брака супруги развелись. Бывший муж жестоко отомстил певице. Семье выделили шикарную четырехкомнатную квартиру в Москве, которую Шульженко обставила по своему вкусу. Коралли провернул размен так, чтобы артистке досталась маленькая квартирка от государства. Шульженко старше мужа на 12 лет Вторым мужем, гражданским, стал давний поклонник Шульженко кинооператор Георгий Епифанов. Когда они познакомились, ему исполнилось 38, ей — 50.

Фото: Главархив Москвы / Telegram

Мужчина любил ее всю жизнь и писал письма за подписью «Г. Е.». После тяжелого развода Шульженко узнала, кто скрывался за инициалами, и ответила взаимностью. Епифанов помог ей восстановиться дважды — после расставания с Коралли и потери голоса после того, как машина сбила ее собаку. «Они продержались вместе восемь лет, а потом Георгию пришлось уйти, потому что у Шульженко начались приступы ревности — такие же, как когда-то у Коралли», — рассказал Куницын. Сына Шульженко спас Райкин Главным мужчиной в своей жизни Шульженко считала сына Игоря Кемпера, взявшего настоящую фамилию отца. Мальчик родился в 1932 году.

Фото: Аркадий Райкин. Yury Pilipenko/Russian Look / www.globallookpress.com

Однажды она чуть не потеряла сына, спасти его помог Аркадий Райкин. Мальчика на лето 1941 года отправили к родственникам в Харьков, пока Шульженко гастролировала по Армении. Она хотела забрать Гошу, но когда ереванский поезд пришел в Харьков, немцы уже бомбили город. Военные не выпускали людей из вагонов, следующие шесть дней Шульженко ничего не знала о судьбе сына. На одной из станций ее состав остановился рядом с поездом Харьков — Ленинград, из которого показался Райкин и прокричал: «Клава! Клава! Гоша со мной!». Шульженко умерла в бедности, ей помогала Пугачева Старость Шульженко встретила одинокой. Она лишь на время сошлась с Епифановым, а сын женился и вернулся к матери перед самой смертью. Поклонники забыли.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Певица не привыкла жить скромно, поэтому до последнего наряжалась, красилась и хорошо питалась. Дома оставался только выкупленный у Нины Руслановой диван и проигранный Дунаевским в карты рояль, на сберкнижке — пару десятков рублей. «Могла весной на рынке купить килограмм клубники, чтобы себя побаловать. Не понимая, что будет не на что дожить до следующей пенсии. К счастью, подружившаяся с ней Алла Пугачева тайно подкладывала ей деньги в заначку. Шульженко даже не замечала», — рассказал Куницын. Она сильно заболела, за две недели до смерти впала в кому и скончалась 17 июня 1984 года в Москве в возрасте 78 лет. Шульженко похоронили на Новодевичьем кладбище. Там же, на ее могиле, несмотря на прошлые обиды, упокоился Коралли.