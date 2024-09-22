Марш против евроинтеграции прошел в Молдавии
Блок партии «Победа» организовал в Кишиневе марш против евроинтеграции
Активисты молодежного крыла оппозиционного блока «Победа» в Молдавии провели в Кишиневе митинг и марш против вступления страны в Евросоюз. Об этом заявил представитель организации Юрий Витнянский, его процитировало РИА «Новости».
По его словам, аналогичные акции уже прошли в Бельцах и Комрате. В марше в Кишиневе приняли участие тысячи человек.
«Мы хотим заявить всем, что молодежь Республики Молдова против евроинтеграции, против диктатуры [президента] Майи Санду и хочет честные выборы», — отметил Витнянский.
Он объяснил, что мэрия долгое время не давала организации провести митинг. Представитель блока добавил, что акцию удалось организовать вопреки воле властей, вставляющих оппозиции палки в колеса.
«Почти месяц мы бодались с мэрией, прошли несколько согласовательных комиссий, на которых они каждый раз что-то придумывали, чтобы в Кишиневе марш не состоялся», — заключил он.
Ранее Майя Санду сообщила, что Молдавия может войти в ЕС без Приднестровья. Страна не будет откладывать евроинтеграцию на 10 или 20 лет, подчеркнула она.