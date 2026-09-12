В ООН ответили на протест Японии из-за Курильских островов на карте мира

Организация Объединенных Наций предложила Японии обратиться к соавторам резолюции после протеста Токио из-за изображения Курильских островов на новой карте мира. Об этом РИА «Новости» сообщил официальный представитель организации Фархан Хак.

«Мы знаем об этой ситуации. Что касается этого вопроса, резолюция была одобрена Генеральной Ассамблеей, и мы предлагаем обратиться к соавторам резолюции», — сказал Хак.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрила документ, который предложили африканские страны. Резолюция предусматривала изменение подхода к изображению мира на картах. За нее проголосовали 164 государства, против выступили США. Япония также изначально поддержала документ.

Позднее японские власти выразили протест из-за того, что на новой карте Курильские острова обозначили тем же цветом, что и территорию России.